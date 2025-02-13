Seo продвижение сайтов

SEO-специалист с 5+ летним опытом работы. Специализируюсь на оптимизации и продвижении сайтов в Google, Яндекс. Понимаю алгоритмы ПС, использую инструменты для анализа ключей, конкурентов и контента. Умею работать с командой, общаться с маркетологами. Владею оптимизацией, созданием и управлением контентом. Моя цель – помочь бизнесу добиться успеха в поиске, улучшить позиции и привлечь больше трафика. Готов работать в команде и нести ответственность за результат.