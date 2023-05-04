Видеомонтажер

видеомонтаж различной сложности

- наложение спецэффектов

- наложение звуковых эффектов

- качественная цветокоррекция

- работа с цветовым балансом

- профессиональные плавные переходы

- различные текстовые эффекты

- создание футажей, фонов

И многое другое.

Опыт работы более 5 лет с такими программами, как:

- Sony Vegas pro

- After Effects

- Premiere Pro

Смонтирую Ваш праздник, корпоратив, отдых, рекламный ролик компании (креативный подход гарантирован), клип, фильм и пр.