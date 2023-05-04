Видеомонтажер
видеомонтаж различной сложности
- наложение спецэффектов
- наложение звуковых эффектов
- качественная цветокоррекция
- работа с цветовым балансом
- профессиональные плавные переходы
- различные текстовые эффекты
- создание футажей, фонов
И многое другое.
Опыт работы более 5 лет с такими программами, как:
- Sony Vegas pro
- After Effects
- Premiere Pro
Смонтирую Ваш праздник, корпоратив, отдых, рекламный ролик компании (креативный подход гарантирован), клип, фильм и пр.
Портфолио
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