castalie

Надежда castalie

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дизайн сайтов, баннеров, 3D обложек. Администрирование

Высшее экономическое образование. Опыт написания студенческих работ (экономические и психологические дисциплины) - 5 лет. Опыт в рерайте/копирайте - 2 года. Расшифровка аудио-, видеозаписей.

Могу взять работу по дизайну, если нравится проект. В частности, это: промо, листовки, флаеры, визитки, мобильные приложения, веб-дизайн. Примеры в портфолио.

Посмотреть портфолио - http://www.weblancer.net/users/castalie/portfolio/

Отзывы заказчиков

misha_r82
Михаил 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Редизайн простого сайта
Грамотный дизайнер, внимательность к пожеланиям заказчика, работа на совесть, креатив. Только положительные впечатления после сотрудничества однозначно рекомендую.
Задача была поставлена ясно. Заказчик корректный, сотрудничество вышло приятным и плодотворным.
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