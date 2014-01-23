Дизайн сайтов, баннеров, 3D обложек. Администрирование
Высшее экономическое образование. Опыт написания студенческих работ (экономические и психологические дисциплины) - 5 лет. Опыт в рерайте/копирайте - 2 года. Расшифровка аудио-, видеозаписей.
Могу взять работу по дизайну, если нравится проект. В частности, это: промо, листовки, флаеры, визитки, мобильные приложения, веб-дизайн. Примеры в портфолио.
Посмотреть портфолио - http://www.weblancer.net/users/castalie/portfolio/
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
11 лет назад
Грамотный дизайнер, внимательность к пожеланиям заказчика, работа на совесть, креатив. Только положительные впечатления после сотрудничества однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Задача была поставлена ясно. Заказчик корректный, сотрудничество вышло приятным и плодотворным.