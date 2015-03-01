celebrityaoe

Денис celebrityaoe

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка простого макета сайта

    Нужно сверстать макет и поставить его на сайт. Макет очень простой, работы по-минимуму, но сроки поджимают. Подробности обговорим при обсуждении лично.

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменить код 3-х программ

    Есть три программы с готовыми и работающими кодами. Программы написаны на языке "C++" в VisualStudio 2013. Суть работы заключается в том, чтобы изменить код программы на идентичный и результат остался таким же. О ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

DSG
30 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
7 баллов
10 лет назад
Изменить код 3-х программ
Работу сделал, но деньги пока не получил. Как получу, изменю отзыв на положительный
Великолепное исполнение работы на 5+++. Все сделал быстро, раньше поставленных сроков, работа сделана очень качественно и без нареканий. Работой доволен на 200%
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