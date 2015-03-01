celebrityaoe

Нужно сверстать макет и поставить его на сайт. Макет очень простой, работы по-минимуму, но сроки поджимают. Подробности обговорим при обсуждении лично.
HTML-верстка24 заявки
Закрыт
9 лет назад
Нужно сверстать макет и поставить его на сайт. Макет очень простой, работы по-минимуму, но сроки поджимают. Подробности обговорим при обсуждении лично.
Есть три программы с готовыми и работающими кодами. Программы написаны на языке "C++" в VisualStudio 2013. Суть работы заключается в том, чтобы изменить код программы на идентичный и результат остался таким же. О ...