Занимаюсь веб-разработкой, воплощу ваши задумки в реальность
Fullstack-разработчик (есть навыки в реализации и клиентской, и серверной части) со стажем 2 года.
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Бесплатные правки
Качественный продукт, сделанный быстро и с энтузиазмом
Отсутствие предоплаты, оплата только после выполнения Вашего заказа
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Технологии
Семантический HTML 5
CSS 3, препроцессор SCSS и Tailwind CSS
JavaScript и TypeScript
Webpack и Vite
Vue 3
Java, Spring Framework, Spring JPA, Spring Security, Spring MVC
СУБД MySQL
Портфолио
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