cemeteries

Аксенов cemeteries

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Занимаюсь веб-разработкой, воплощу ваши задумки в реальность

Fullstack-разработчик (есть навыки в реализации и клиентской, и серверной части) со стажем 2 года.

Выбрав меня, вы получаете:

  • Быструю связь со мной, всегда готов ответить на ваши вопросы

  • Бесплатные правки

  • Качественный продукт, сделанный быстро и с энтузиазмом

  • Отсутствие предоплаты, оплата только после выполнения Вашего заказа

Есть сомнения?

Ознакомьтесь с моим портфолио и проектами на Github

Технологии

  • Семантический HTML 5

  • CSS 3, препроцессор SCSS и Tailwind CSS

  • JavaScript и TypeScript

  • Webpack и Vite

  • Vue 3

  • Java, Spring Framework, Spring JPA, Spring Security, Spring MVC

  • СУБД MySQL

Портфолио