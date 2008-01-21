Мы осуществляем полный спектр услуг по созданию сайтов: проектирование, дизайн, программирование, графическое оформление и текстовое наполнение ресурсов. Мы не используем шаблонов. Web-дизайн каждого проекта отличается новизной и оригинальностью.
создание сайтов различных типов - информационный дизайн, графический дизайн и программирование;
- Flash-анимация и программирование - промо-сайты, заставки, игры;
- проектирование интерфейсов для web-систем.
- Посадочные страницы
Мы специализируемся на реализации проектов со сложностью функционала от простой (презентационный сайт) до средней (корпоративный портал) и с бюджетом от EUR 1500.
Все наши сайты являются межплатформенными и полностью соответствуют современным стандартам (W3C).
Портфолио
- Сайт для Дн-вского городского центра Волонтер149 просмотров
- Дизайн сайта для представителя avon125 просмотров
- Сайт для игрового проэкта oldbk206 просмотров
- Сайт для игрового проэкта oldbk157 просмотров
- Чат232 просмотра
- Логотип для сети магазинов.220 просмотров
- Логотип для «GEOTERM»242 просмотра
- Бигдорд для студии витражей «MODO»246 просмотров
- Бигдорд для студии витражей «MODO»200 просмотров
- Презентационный буклет для интернет провайдера334 просмотра
- Разукраска детского журнала «Один дома»205 просмотров
- Разукраска детского журнала «Один дома»234 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
0 баллов
15 лет назад
Андрей взялся подредактировать меню на сайте только за отзыв на этом сервисе. Никакого программирования, только косметическая работа. Уточнил задание, взял логин и пароль к ftp, срок назначил - 1 день. Потом просто пропал на 5 дней, ни по аське, ни по мылу связи не было. В общем меню я сам изменял.
$10
10 баллов
16 лет назад
Самый лучший фрилансер из всех что приходилось работать. Работу выполнил отлично. Остался очень доволен выполненой работой. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Понятный заказчик, отлично излагающий свои требования. Приятно сотрудничать!