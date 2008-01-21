censore

Андрей Помазков censore

 
41 годУкраина/Днепр
17 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Мы осуществляем полный спектр услуг по созданию сайтов: проектирование, дизайн, программирование, графическое оформление и текстовое наполнение ресурсов. Мы не используем шаблонов. Web-дизайн каждого проекта отличается новизной и оригинальностью.

создание сайтов различных типов - информационный дизайн, графический дизайн и программирование;

- Flash-анимация и программирование - промо-сайты, заставки, игры;

- проектирование интерфейсов для web-систем.

- Посадочные страницы 

Мы специализируемся на реализации проектов со сложностью функционала от простой (презентационный сайт) до средней (корпоративный портал) и с бюджетом от EUR 1500.

Все наши сайты являются межплатформенными и полностью соответствуют современным стандартам (W3C).

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Отзывы заказчиков
digital_sword
Александр 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
$1
0 баллов
15 лет назад
Доработать и изменить цвет CSS меню
Андрей взялся подредактировать меню на сайте только за отзыв на этом сервисе. Никакого программирования, только косметическая работа. Уточнил задание, взял логин и пароль к ftp, срок назначил - 1 день. Потом просто пропал на 5 дней, ни по аське, ни по мылу связи не было. В общем меню я сам изменял.
jerri3000
Алексей 
41 годСловения
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Внедрить публикатор в сайт
Самый лучший фрилансер из всех что приходилось работать. Работу выполнил отлично. Остался очень доволен выполненой работой. Всем рекомендую.
Понятный заказчик, отлично излагающий свои требования. Приятно сотрудничать!
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