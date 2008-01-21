Мы осуществляем полный спектр услуг по созданию сайтов: проектирование, дизайн, программирование, графическое оформление и текстовое наполнение ресурсов. Мы не используем шаблонов. Web-дизайн каждого проекта отличается новизной и оригинальностью.

создание сайтов различных типов - информационный дизайн, графический дизайн и программирование;

- Flash-анимация и программирование - промо-сайты, заставки, игры;

- проектирование интерфейсов для web-систем.

- Посадочные страницы

Мы специализируемся на реализации проектов со сложностью функционала от простой (презентационный сайт) до средней (корпоративный портал) и с бюджетом от EUR 1500.

Все наши сайты являются межплатформенными и полностью соответствуют современным стандартам (W3C).