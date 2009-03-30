Хочу поблагодарить Сергея за уже не первый созданный проект! Как всегда работа выполнена на высшем уровне. Мастер подходит к своей работе профессионально, креативно, и всегда может дать нужный совет если у клиента начинается проблема выбора!! Еще раз выражаю свою признательность за хорошо выполненную работу. Рекомендую обращаться: недорого, красиво, качественно и в четко установленные сроки. Спасибо!.