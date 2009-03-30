Очень порядочный и серьезный заказчик!! Работаю с Михаилом уже давно и всегда работа над его заказами
приносила не молько материальное , но и моральное удовлетворение! Михаил - спасибо за сотрудничество !!!
Хочу поблагодарить Сергея за уже не первый созданный проект!
Как всегда работа выполнена на высшем уровне. Мастер подходит к своей работе профессионально, креативно, и всегда может дать нужный совет если у клиента начинается проблема выбора!!
Еще раз выражаю свою признательность за хорошо выполненную работу.
Рекомендую обращаться: недорого, красиво, качественно и в четко установленные сроки.
Спасибо!.