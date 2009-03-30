centrdolg

Михаил Сто centrdolg

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
gavar
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$1000
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Сергея Хомякова
Очень порядочный и серьезный заказчик!! Работаю с Михаилом уже давно и всегда работа над его заказами приносила не молько материальное , но и моральное удовлетворение! Михаил - спасибо за сотрудничество !!!
Хочу поблагодарить Сергея за уже не первый созданный проект! Как всегда работа выполнена на высшем уровне. Мастер подходит к своей работе профессионально, креативно, и всегда может дать нужный совет если у клиента начинается проблема выбора!! Еще раз выражаю свою признательность за хорошо выполненную работу. Рекомендую обращаться: недорого, красиво, качественно и в четко установленные сроки. Спасибо!.
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