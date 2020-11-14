Верстка адаптивных сайтов из PSD с чистым кодом
Знания, умения:
- HTML5/CSS/JS JQuery
- Верстка из Photoshop, Avacode, Figma
- Использую такие технологии SCSS/BEM/Flexbox
- Адаптивность
- Кроссбраузерность
- Аккуратный, чистый код с комментариями
Способы оплаты:
- На карту Monobank/Приват банк
- Безопасный платеж
Гарантирую:
- Адаптивная верстка.
- Семантичный код.
- W3C валидация.
О себе:
- Пишу качественно, соблюдаю сроки
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Портфолио
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