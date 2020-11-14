cergkovalchuk

Сергей cergkovalchuk

 
23 годаУкраина/Винница
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка адаптивных сайтов из PSD с чистым кодом

Знания, умения:

  • HTML5/CSS/JS JQuery
  • Верстка из Photoshop, Avacode, Figma
  • Использую такие технологии SCSS/BEM/Flexbox
  • Адаптивность
  • Кроссбраузерность
  • Аккуратный, чистый код с комментариями

Способы оплаты:

  • На карту Monobank/Приват банк
  • Безопасный платеж

Гарантирую:

  • Адаптивная  верстка.
  • Семантичный код.
  • W3C валидация.

О себе:

  • Пишу качественно, соблюдаю сроки

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JavascriptHTMLCSSFigmajQuerySCSSPhotoshop
Портфолио