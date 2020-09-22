cerkovsky

Александр Белоцерковский cerkovsky

 
54 годаУкраина/Мариуполь
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Сайты знакомств

Установка и настройка сайта знакомств на движке Belloo

https://t.me/belloo_ru

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Добавить оплату на сайт

    В сайт mmaweg.com на движке Belloo (4.2.7), разработчиком интегрировано много разных платежек, но русских нет. Расчёты на сайте завязаны через PayPal, как основной инструмент плюс имеются дополнительные инструменты (буржуйские) для ввода денег (покупки кредитов, премиум). ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Авторизация с ВКонтакте

    Есть сайт [url=https://mmaweg.com/]mmaweg.com[/url], который уже умеет собирать и отображать информацию о пользователе, нажавшем на "авторизоваться с помощью ВКонтакте" , временная ссылка https://mmaweg.com/assets/sources/vkconnect_new.php (без дизайна, просто чтоб было видно какая инфа отображается). Необходимо передать эти данные в БД ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Фото для главной сайта знакомств

    $100

    Необходима фотокомпозиция для титульной сайта знакомств. 4 человека - слева 2 девушки 20-25 лет , справа 2 мужчины 40-45 лет (один возможно с бородой). Настроение - превое свидание, заинтересованость, флирт. Фон фотографии - белый. Возможно ...

    Обработка фотографий21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Shera991
24 годаКиргизия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Авторизация с ВКонтакте
Хороший работодатель Отвечает на вопросы своевременно Оплачивает в срок
Человек быстро сделал своё дело. Молодец.
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