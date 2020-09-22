В сайт mmaweg.com на движке Belloo (4.2.7), разработчиком интегрировано много разных платежек, но русских нет. Расчёты на сайте завязаны через PayPal, как основной инструмент плюс имеются дополнительные инструменты (буржуйские) для ввода денег (покупки кредитов, премиум). ...
Сайты знакомств
Установка и настройка сайта знакомств на движке Belloo
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть сайт [url=https://mmaweg.com/]mmaweg.com[/url], который уже умеет собирать и отображать информацию о пользователе, нажавшем на "авторизоваться с помощью ВКонтакте" , временная ссылка https://mmaweg.com/assets/sources/vkconnect_new.php (без дизайна, просто чтоб было видно какая инфа отображается). Необходимо передать эти данные в БД ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
Необходима фотокомпозиция для титульной сайта знакомств. 4 человека - слева 2 девушки 20-25 лет , справа 2 мужчины 40-45 лет (один возможно с бородой). Настроение - превое свидание, заинтересованость, флирт. Фон фотографии - белый. Возможно ...Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
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10 баллов
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