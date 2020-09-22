Есть сайт [url=https://mmaweg.com/]mmaweg.com[/url], который уже умеет собирать и отображать информацию о пользователе, нажавшем на "авторизоваться с помощью ВКонтакте" , временная ссылка https://mmaweg.com/assets/sources/vkconnect_new.php (без дизайна, просто чтоб было видно какая инфа отображается). Необходимо передать эти данные в БД ...