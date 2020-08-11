Дизайнера искали?

И вам здравствуйте!

Я Оксана и я дизайнер с образованием. Люблю честных людей. Можем поработать вместе!

Что могу?

 Создаю дизайн сайтов и мобильных приложений

 Также помогу с дизайном логотипа, визиток, баннеров (фирменный стиль)

 Открыта к обсуждению и правкам

 Уважаю своих заказчиков

Работаю в Figma, Photoshop, Illustrator, AfterEffects, InDesign.

Найти меня можно тут 

Telegram - @oks_chu

e-mail - [email protected]

Instagram - @ch_ameleon﻿

Behance - Oksana Chukanova﻿