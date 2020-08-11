Дизайнера искали?
И вам здравствуйте!
Я Оксана и я дизайнер с образованием. Люблю честных людей. Можем поработать вместе!
Что могу?
Создаю дизайн сайтов и мобильных приложений
Также помогу с дизайном логотипа, визиток, баннеров (фирменный стиль)
Открыта к обсуждению и правкам
Уважаю своих заказчиков
Работаю в Figma, Photoshop, Illustrator, AfterEffects, InDesign.
Найти меня можно тут
Telegram - @oks_chu
e-mail - [email protected]
Instagram - @ch_ameleon
Behance - Oksana Chukanova
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Спасибо большое вам за оперативность. Очень быстро выполнили заявку, создали логоти по моему запросу как хотела, откорректировали профессионально. Понравилось, очень внимательная, приятная девочка.
Ответный отзыв
Ответственный и дружелюбный подход, была рада посотрудничать!