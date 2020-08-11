ch_ameleon

Оксана Чуканова ch_ameleon

 
22 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайнера искали?

И вам здравствуйте!

Я Оксана и я дизайнер с образованием. Люблю честных людей. Можем поработать вместе!

Что могу?

 Создаю дизайн сайтов и мобильных приложений

 Также помогу с дизайном логотипа, визиток, баннеров (фирменный стиль)

 Открыта к обсуждению и правкам

 Уважаю своих заказчиков 

Работаю в Figma, Photoshop, Illustrator, AfterEffects, InDesign. 

Найти меня можно тут 

Telegram   -  @oks_chu

e-mail  -  [email protected]

Instagram  - @ch_ameleon﻿

Behance - Oksana Chukanova﻿

Дизайн сайтаFigma
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$10
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Отзывы заказчиков
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3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Логотип
Спасибо большое вам за оперативность. Очень быстро выполнили заявку, создали логоти по моему запросу как хотела, откорректировали профессионально. Понравилось, очень внимательная, приятная девочка.
Ответственный и дружелюбный подход, была рада посотрудничать!
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