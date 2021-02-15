Инженер-конструктор

Я знаю чего хочу и даже знаю что делать что бы этого добиться. Но в современном мире найти хорошую и высокооплачиваемую работу

в Беларуси не так легко.

Я вырос в деревне и с детства моя жизнь была наполнена производственными терминами и тяжелым трудом. Я знаю что такое много

работать, и знаю цену деньгам. По этому с самого детства я решил для себя, что

буду работать головой, а не руками. После чего я пошел учится в университет на

инженера-механика. Учеба давалась мне легко т.к. многое я уже знал. 5 последних

сессий мой средний бал составлял 10,0 из 10,0. Во время учебы мне всегда

нравилось чертить. я выполнял много чертежей просто потому что мне это приносило

удовольствие и не чувствовал особой усталости от этого. Уже тогда, когда я

точно понимал что хочу связать свою жизнь с чертежами, я и решил получить

второе высшее образование по специальности “инженер-строитель” для того, что бы

специальность мне позволяла выполнять не только механические чертежи, а и

строительные. ПОсле распределения я попал в частную фирму в которой я получил

огромное количество опыта. В мои обязанности входило не только выполнение

чертежей. я выезжал на участки для проведения замеров, общался с заказчиками и

решал производственные вопросы. чертежи были разных направленности. я выполнял

как производственные чертежи таак и проектные. Различные схемы для предложений

и т.д.