здравствуйте! Нужны консультации специалиста в расчетании размеров и деталей корпусной мебели для связи оставляем скайп или ваибер, для связи с вами и обсуждения всех деталей в исполнении
Интерьеры и Экстерьеры3 заявки
Закрыт
6 лет назад
здравствуйте! Нужны консультации специалиста в расчетании размеров и деталей корпусной мебели для связи оставляем скайп или ваибер, для связи с вами и обсуждения всех деталей в исполнении
здравствуйте! ищу исполнителей для размещения обьявлений на сайте "авито". для связи оставляйте свои контакты вайбер или скайп! вышлю подробности задания. спасибо!