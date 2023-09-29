Frontend разработка. Адаптивная верстка React, TS, JS, Next JS(SSR, SSG, ISR)

● Верстка адаптивного сайта на React с использованием TypeScript, Redux Toolkit, HTML5, CSS3, SASS

● Интеграция с REST API для обмена данными между клиентом и сервером

● Создание пользовательских интерфейсов с учетом современных веб-стандартов и принципов дизайна.



Навыки:

● Языки программирования: JavaScript, TypeScript

● Фреймворки и библиотеки: React, Redux, Redux Toolkit, Next JS

● Верстка и стилизация: HTML5, CSS3, SASS, Module CSS/SCSS

● Работа с REST API и обмен данными с сервером.

● Адаптивная верстка для поддержки различных устройств и экранов.

● Опыт использования системы контроля версий Git.



Я мотивированный frontend разработчик с навыками веб-разработки и со знанием современных технологий. Я готов принять новые вызовы и продолжать развиваться в области frontend -разработки и применить свои навыки и знания для достижения успеха вашего проекта.



Я доступен для обсуждения возможного сотрудничества. Пожалуйста, свяжитесь со мной по указанной контактной информации. С нетерпением жду возможности обсудить детали и показать, как я могу внести ценный вклад в вашу команду. Спасибо за рассмотрение моего резюме.