Мой опыт в веб-разработке более 15 лет. Есть опыт работы в офисе (в IT более 20 лет), из-за войны в Украине потерял дом, работу и теперь пробую начать все на фрилансе. Огромный опыт как и в разработке веб-сайтов, так и в их поддержке. Работаю со всеми популярными CMS и фреймворками. 90% моих работ были выполнены на ModX.

Мои услуги

Создание сайтов «с нуля»

Разработка структуры сайта

Разработка веб-приложений

Разработка модулей под смс

Интеграция сайта с срм и др.

Разработка ботов в мессенджерах

Разработка нативных приложений

Мои знания:

Photoshop, XD, Figma, Corel и другие

HTML5/CSS3 (SASS/SCSS, LESS)

PHP, C++, Pascal, Fortran, Java, Java Scritp, Kotlin, Dart

Bootstrap, ,JQuery, Laravel, AngularJS, Yii, Flutter

CSS Grid и Flexbox CSS

CMS (WP, OpenCart, Magento, MODX, 1cBitrix, Astra)

interbase, MySQL, MsSQL, Oracle

Работа через безопасную сделку приветствуется.

На связи ВС-ПН 10:00-23:00(GMT+2)

Как со мной связаться?

Mail: [email protected]

Telegram: @charset200