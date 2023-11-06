Мой опыт в веб-разработке более 15 лет. Есть опыт работы в офисе (в IT более 20 лет), из-за войны в Украине потерял дом, работу и теперь пробую начать все на фрилансе. Огромный опыт как и в разработке веб-сайтов, так и в их поддержке. Работаю со всеми популярными CMS и фреймворками. 90% моих работ были выполнены на ModX.
Мои услуги
Создание сайтов «с нуля»
Разработка структуры сайта
Разработка веб-приложений
Разработка модулей под смс
Интеграция сайта с срм и др.
Разработка ботов в мессенджерах
Разработка нативных приложений
Мои знания:
Photoshop, XD, Figma, Corel и другие
HTML5/CSS3 (SASS/SCSS, LESS)
PHP, C++, Pascal, Fortran, Java, Java Scritp, Kotlin, Dart
Bootstrap, ,JQuery, Laravel, AngularJS, Yii, Flutter
CSS Grid и Flexbox CSS
CMS (WP, OpenCart, Magento, MODX, 1cBitrix, Astra)
interbase, MySQL, MsSQL, Oracle
Работа через безопасную сделку приветствуется.
На связи ВС-ПН 10:00-23:00(GMT+2)
Как со мной связаться?
Mail: [email protected]
Telegram: @charset200
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