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Андрей Гасенко charset

 
43 годаУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад

Мой опыт в веб-разработке более 15 лет. Есть опыт работы в офисе (в IT более 20 лет), из-за войны в Украине потерял дом, работу и теперь пробую начать все на фрилансе. Огромный опыт как и в разработке веб-сайтов, так и в их поддержке. Работаю со всеми популярными CMS и фреймворками. 90% моих работ были выполнены на ModX.

 

Мои услуги

  • Создание сайтов «с нуля»

  • Разработка структуры сайта

  • Разработка веб-приложений

  • Разработка модулей под смс

  • Интеграция сайта с срм и др.

  • Разработка ботов в мессенджерах

  • Разработка нативных приложений

 

Мои знания:

  • Photoshop, XD, Figma, Corel и другие

  • HTML5/CSS3 (SASS/SCSS, LESS)

  • PHP, C++, Pascal, Fortran, Java, Java Scritp, Kotlin, Dart

  • Bootstrap, ,JQuery, Laravel, AngularJS, Yii, Flutter

  • CSS Grid и Flexbox CSS

  • CMS (WP, OpenCart, Magento, MODX, 1cBitrix, Astra)

  • interbase, MySQL, MsSQL, Oracle

Работа через безопасную сделку приветствуется.

На связи ВС-ПН 10:00-23:00(GMT+2)

Как со мной связаться?

Mail: [email protected]

Telegram:  @charset200

PHPOpenCartLaravelMySQLOracleHTMLCSSBootstrapFigmaMODXMagentojQueryFlutterJavaYiiKotlinSCSSSASSPhotoshop
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