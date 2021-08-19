Маркетинг, WEB

Работала больше года в сфере Front-end разработки(HTML, CSS, Wordpress, Bootstrap, JQuery, JS) в студии "Avesta". Была помощником администратором в студии красоты "Идеал". Имею опыт общение очно с клиентами, с холодным и теплыми клиентами, умею работать с физическими и юридическими лицами. Разбираюсь в алгоритмах работы соцсетей, имею навыки SMM. Знаю английский язык на уровне B2. Прошла полное обучение в КА "ШАГ" по специальности "Front-end разработка". Курс длился год, имею сертификат об окончании курса. Прошла обучение в Lotus Model Agency. Имела курсы по ведению социальных сетей, теории модельного бизнеса, ведение социальных сетей и т.д. Прошла полугодовой курс по обработке фотографий в Малой Академии КА "ШАГ". Использовала свои навыки во время работы над сайтами. Быстро адаптируюсь к разным условиям, умею работать в команде, очень коммуникабельна, люблю учится и работать. Слежу за fashion-индустрией.