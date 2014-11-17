Фотодизайнер с 8ми летним стажем
С 2002 года проработала в фотосалонах города Казани, сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком.
Зарабатываю в основном на выпускных альбомах (сотрудничаю с несколькими фотографами).
Работаю в основном с Photoshop, Silkypix, Corel.
Надеюсь и здесь проведу с пользой свое время.
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Портфолио
- Любовь это.311 просмотров
- Фотоальбом356 просмотров
- Монтаж310 просмотров
- Коррекция свадебной фотографии459 просмотров
- Раскраска фото325 просмотров
- Альбом младших классов474 просмотра
- Выпускной альбом для 9-11 классов1960 просмотров
- Выпускной альбом для музыкальной школы2237 просмотров
- Выпускной альбом для 9-11 классов544 просмотра
- Выпускной альбом для 9-11 классов4501 просмотр