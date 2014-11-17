Фотодизайнер с 8ми летним стажем

С 2002 года проработала в фотосалонах города Казани, сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком.

Зарабатываю в основном на выпускных альбомах (сотрудничаю с несколькими фотографами).

Работаю в основном с Photoshop, Silkypix, Corel.

Надеюсь и здесь проведу с пользой свое время.