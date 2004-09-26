WEB-разработчик

Приветствую! Меня зовут Алина.

Я WEB-разработчик.



Парсинг данных с сайтов, telegram-каналов и т.п.

Разработка telegram-ботов под Ваши запросы

Разработка сайтов с нуля "под ключ"

- лендинги (landing page);

- многостраничные сайты;

- корпоративные сайты;

- сайты-каталоги.



Правка багов, ошибок на сайте