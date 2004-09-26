chebukaph

Алина Мошкина chebukaph

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
WEB-разработчик

Приветствую! Меня зовут Алина.
Я WEB-разработчик.

Парсинг данных с сайтов, telegram-каналов и т.п.
Разработка telegram-ботов под Ваши запросы
Разработка сайтов с нуля "под ключ"
- лендинги (landing page);
- многостраничные сайты;
- корпоративные сайты;
- сайты-каталоги.

Правка багов, ошибок на сайте

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#718
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

comerce
35 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
2 года назад
Дашборд Эксель на 1 листе
все отлично
Все отлично
Ответный отзыв