WEB-разработчик
Приветствую! Меня зовут Алина.
Я WEB-разработчик.
Парсинг данных с сайтов, telegram-каналов и т.п.
Разработка telegram-ботов под Ваши запросы
Разработка сайтов с нуля "под ключ"
- лендинги (landing page);
- многостраничные сайты;
- корпоративные сайты;
- сайты-каталоги.
Правка багов, ошибок на сайте
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#718
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
все отлично
Ответный отзыв
Все отлично