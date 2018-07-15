Тексты любой сложности, быстро, качественно

В сфере интернет-копирайтинга работаю с 2007 года, с переменной активностью. До этого работал на других биржах и с прямыми заказчиками.

Мой профиль на одной из бирж: text.ru/232318

Пишу объемы до 20 000 символов в день на различные темы, в зависимости от тематики и требований к текстам объем может отличаться как в большую так и в меньшую сторону, сроки для каждого заказа оговариваются.

Готов брать заказы на наполнение сайтов контентом на постоянной основе, все обсуждается через личные сообщения.

Уникальные тексты на любые тематики, SEO-копирайтинг,продающие тексты, проработка текстов лэндингов.

При необходимости возможно составление семантической карты и сбор семантики под будущий сайт (все оговаривается через систему личных сообщений биржи).

Отсутствие личного опыта в некоторых областях при написании текстов, компенсирую детальным изучением мат.части и анализом информации.

Анкоры различной сложности (для ссылочных бирж, объявлений контекстной рекламы,и прочих целей)

Также выполняю заказы на составление кода для размножения текстов с использованием конструкций {|||}

ВАЖНО

Четко сформулированное ТЗ от заказчика – залог качественно выполненной работы. Не ленитесь излагать свои требования максимально развернуто, и конечный результат будет в наибольшей степени соответствовать вашему представлению и ожиданию хорошо выполненной работы.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Тексты для сайтов

Текст на главную

Тексты для E-mail рассылки

Продающие тексты

Составление кода для размножения (синонимайзинг, размножение объявлений для контекстной рекламы, тексты для сеток сайтов, рассылок). Вы получаете готовый код для синонимайзинга при помощи программы, количество копий неограниченно, при этом каждая копия будет уникальна как по отношению друг к другу так и относительно контента в интернете.

Повышение уникальности курсовых и дипломных работ, рефератов.

ТЕМАТИКА

Пишу тексты практически на любые темы, в зависимости от сложности и требуемых сроков могу брать в работу и специфические заказы с детальным изучением материалов по теме. Наиболее легко пишу на следующие темы:строительство, ремонт, работа в интернете и заработок в сети, создание сайтов,продвижение сайтов, статьи любой IT-направленности, туризм, путешествия, медицина, техника,автомобили, общество, психология, юридические темы.

Некоторые примеры недавних работ:

Главная

https://prioritet.it/ - веб-студия

Детские товары

http://nn-attraction.ru/article/children-s-maze-ready-business/детские лабиринты

Аквариумистика и сопутствующие товары

http://aquaspluse.com/category/filtracija/- описание товарной группы для магазина

Строительство

http://keramzitt.ru/ves-keramzita-v-meshkax/сайт о керамзите

http://keramzitt.ru/dom-iz-keramzita/

http://keramzitt.ru/stenyi-iz-keramzitobetonnyix-blokov,-za-i-protiv/

http://keramzitt.ru/kak-zalivat-pol-s-keramzitom/

http://keramzitt.ru/styazhka-iz-keramzitobetona/

http://keramzitt.ru/meshok-keramzita/

http://keramzitt.ru/formyi-dlya-keramzitoblokov/

http://keramzitt.ru/kak-kladut-keramzitobloki/

https://волгаспецавто.рф/cranes/kran-bort- аренда спецтехники

http://optshop.by/p50886858-truba-mednaya-myagkaya.html– описание группы товарных позиций

http://optshop.by/a42867-kupit-optom-klapan.html- описание товарной позиции

Юридическая тематика

http://underlaw.ru/uslugi/vse-uslugi/65997/- банкротство

http://underlaw.ru/uslugi/vse-uslugi/65976/- открытие бизнеса

Общество

http://www.youblisher.com/p/1621348-В-ПРОБКЕ-СИТИ– наполнение статьями печатного издания

Интернет и IT

http://hafree.ru/kazan/articles/v-g-kazan-doski-obyavleniy-v-internete-polzuyutsya-vse-bolshey-p/- Доска бесплатных объявлений

http://inperius.pl/index.php?/topic/ 1661-заработок-в-сети-интернетспособы-и-методы/- работа в интернет

https://prioritet.it/services.html#- наполнение разделов веб-студии

https://prioritet.it/administration.html- услуга администрирования серверов

http://raz.my1.ru/publ/problemy_s_izobrazheniem_na_noutbuke/1-1-0-1- поломки экрана ноутбука

https://prioritet.it/webdev-modules.html- услуги по разработке модулей для CMS

https://adminvps.ru/blog/vds_kvm/- хостинг, статья для блога хостинг провайдера

https://f2service.ru/blog/chto-takoe-drajvera-i-dlya-chego-oni-nuzhny/- статья для блога ремонтного сервиса

Прочее

http://www.chistueprudi.ru/shop/watch/category-myzhskie-chasi/mech-mechruch/- часы, описание товарной группы

http://tlt-kvest.ru/franshiza-kvest-tolyatti/квесты в реальности, франшиза