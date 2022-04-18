cheetos0007

Режиссер монтажа | Дизайнер

Здравствуйте!

Меня зовут Руслан и я профессионально занимаюсь видеосъемкой, монтажом и дизайном. Работаю с видео разной направленности, от Travel влогов и новостей до детского развлекательного контента и рекламных роликов. Создаю превью обложки к видеороликам и музыкальным трекам. Занимаюсь визуальным дизайном и обработкой фотографий. Имею большой опыт сотрудничества с популярными YouTube-каналами. Работаю в программах Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Photoshop. Монтирую качественно и стильно, ответственно подхожу к делу

Пишите, открыт к постоянному сотрудничеству!