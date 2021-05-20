chekalinavalerkk

Занимаюсь маркетингом, переводом языков (испанский,английский, русский языки), также занимаюсь дизайном(веб-дизайн, графический дизайн), набираю текста с картинок, фотографий. Рисую стикеры, занимаюсь E-mail рассылками, размещаю рекламы, занимаюсь поиском различной информации. Хорошо умею концентрироваться на работе. Ранее работала на биржах фриланса, изучаю языки 8 лет, хорошо работаю в Exсel. Имею опыт работы переводчиком и маркетологом. Действуют скидки при первом заказе)