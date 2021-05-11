chelovek-payk

Веб разработчик сайтов под ключ, Middle Fullstack Developer

Разрабатываю сайты от лендингов до больших интернет магазинов, использую react, styled components или собственная верстка. Верифицированный Middle Fullstack Developer. Не использую конструкторы, только плагины по общей договоренности с заказчиком, гарантирую качество и быстрые сроки. Так же обратную связь 25 часов в сутки во время выполнения заказа и после, если возникнут какие то вопросы. Буду рад продуктивному сотрудничеству.