Евгений Бакулин chelovek96chelovek96
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Графический дизайнер, фотограф
Разрабатываю дизайн визиток, логотипов, афиш, и прочих полиграфических изделий. Так же занимаюсь обработкой фотографий. Делаю все быстро и качественно.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Тогово Гостинечный Комплекс "Уют"168 просмотров
- Лого фотографа для группы в ВК146 просмотров
- Афиша Легенды Черкасских102 просмотра
- Лого визажиста для группы ВК177 просмотров
- Лого для йога клуба SURYA126 просмотров
- Визитка йога клуба SURYA99 просмотров
- Логтип для компании OPTRO113 просмотров
- Визитка для компании OPTRO103 просмотра
- Лого для интернет магазина GALA SHOP116 просмотров
- Лого для группы ВК128 просмотров
- Визитка для компьютерного магазина КомпРа103 просмотра
- Визитка для МОЙКА 2480 просмотров
Верстка полиграфии
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$1/час
от $5от 1 дня
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга