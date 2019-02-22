chelovek96

Евгений Бакулин chelovek96

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Графический дизайнер, фотограф

Разрабатываю дизайн визиток, логотипов, афиш, и прочих полиграфических изделий. Так же занимаюсь обработкой фотографий. Делаю все быстро и качественно. 

Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга