Переводчик с пятилетним стажем работы по специальности. Подберу идеальное ценовое решение для Вашего бюджета. При больших объемах – скидки!

Выпускница Московского Института Лингвистики (специальность лингвист-переводчик). Успешно работаю по специальности уже около пяти лет, за это время ознакомилась с самыми разными тематиками для перевода. Также имею опыт работы в визовом и клиентском сервисе, в продажах, более трех лет работаю контент-менеджером и редактором.

Рабочие специальности: английский перевод, испанский перевод, контент-менеджмент, расшифровка видео- и аудиозаписей, редактирование текстов (статьи/книги).