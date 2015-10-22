Юлия Чепарина cheparinacheparina
34 годаРоссия/Краснознаменск
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик с пятилетним стажем работы по специальности. Подберу идеальное ценовое решение для Вашего бюджета. При больших объемах – скидки!
Выпускница Московского Института Лингвистики (специальность лингвист-переводчик). Успешно работаю по специальности уже около пяти лет, за это время ознакомилась с самыми разными тематиками для перевода. Также имею опыт работы в визовом и клиентском сервисе, в продажах, более трех лет работаю контент-менеджером и редактором.
Рабочие специальности: английский перевод, испанский перевод, контент-менеджмент, расшифровка видео- и аудиозаписей, редактирование текстов (статьи/книги).
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