cheremisska

Здравствуйте!

Меня зовут Оксана, мы с мужем занимаемся написанием статей уже 3 года. За это время мы успели поработать над текстами самой разной тематики - от ремонта и троительства до ухода за животными, и каждый раз оправдывали все надежды заказчиков.

Работа над Вашими заказами будет выполнена в кратчайшие сроки. Даю гарантию высокой уникальности и отсутствия избитых шаблонных фраз.

Расценки за 1000 символов без пробелов:

- копирайт - 70-90 рублей;

- рерайт - 30-40 рублей;

- новостные статьи - 25-30 рублей.

Будем рады сотрудничеству!