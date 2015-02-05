cherepoffskaya

Ольга cherepoffskaya

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
SEO тексты на любую тематику

Уважаемый заказчик!

Let me introduce myself:)

Райтинг - мой основной вид деятельности, которым я занимаюсь больше 6 лет. Только уникальные тексты.  В зависимости от Вашего ТЗ, создам текст красочным и эмоциональным, либо сухим, техническим и стандартным. 

Предпочтительны следующие тематики:

  • медицина;
  • техника (бытовая, осветительная, авто- и мототранспорт),
  • ремонт и строительство,
  • цветочно-конфетно-букетный контент интернет-сервисов (цветочные, подарочные и кондитерские магазины),
  • красота и мода.
Постоянно на связи. Ваши заказы будут качественно выполнены точно в срок.

Отдаю предпочтение долгосрочному сотрудничеству, порядочности и точности в постановке задач и пунктуальности в оплате.

☀ Принимаю заказы с Пн. - Пт. с 08:00 - 16:00 (Киев).

☎ viber⇢ +380979622624 ( в режиме чата)

Watsup⇢ +380500814600

✉ - [email protected] - для отправки тех.заданий.

Все цены оговариваются

Оплата только на карту ПриватБанка 

P.S. портфолио вела 2 года назад, и давненько не обновляла, ибо некогда. Будут вопросы, пришлю ссылку на примеры выполненных мною заказов на нужную Вам тематику.

С уважением, 

Ольга Череповская

Портфолио

Отзывы заказчиков

JustPositive
Инна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Корректировка статей на различную тематику
Работа с Ольгой оказалась очень приятной. Задание выполнено в срок, качество статей отличное. Рекомендую как ответственного и грамотного исполнителя!
Инна - ответственный заказчик, постановка задач - на высшем уровне, оплата работы в срок, постоянно на связи вплоть до глубокой ночи! Работа с таким человеком, имеющим чёткое представление о том, как должен выглядеть конечный результат - одно удовольствие. Рекомендую!
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нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
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