Уважаемый заказчик!
Let me introduce myself:)
Райтинг - мой основной вид деятельности, которым я занимаюсь больше 6 лет. Только уникальные тексты. В зависимости от Вашего ТЗ, создам текст красочным и эмоциональным, либо сухим, техническим и стандартным.
Предпочтительны следующие тематики:
- медицина;
- техника (бытовая, осветительная, авто- и мототранспорт),
- ремонт и строительство,
- цветочно-конфетно-букетный контент интернет-сервисов (цветочные, подарочные и кондитерские магазины),
- красота и мода.
Отдаю предпочтение долгосрочному сотрудничеству, порядочности и точности в постановке задач и пунктуальности в оплате.
☀ Принимаю заказы с Пн. - Пт. с 08:00 - 16:00 (Киев).
☎ viber⇢ +380979622624 ( в режиме чата)
Watsup⇢ +380500814600
✉ - [email protected] - для отправки тех.заданий.
Все цены оговариваются
Оплата только на карту ПриватБанка
P.S. портфолио вела 2 года назад, и давненько не обновляла, ибо некогда. Будут вопросы, пришлю ссылку на примеры выполненных мною заказов на нужную Вам тематику.
С уважением,
Ольга Череповская
Портфолио
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