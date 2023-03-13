chernyisheva

Робота на результат!

Добро пожаловать на мою страницу!

В связи ситуацией решила перейти на онлайн роботу)

Буду рада быть полезной для Вас.Готова к выполнению как единоразовых заданий,так и к долгосрочному сотрудничеству.

Получаю юридическое образование.

В данный момент нуждаюсь в удаленной работе.

Есть опыт в работе с текстами(копирайтинг,набор текстов и рерайтинг).

В совершенстве владею такими языками как:английский(уровень C1),украинским,русским.(могу помочь в переводе документа,аудио,презентиции и тд. за кротчайшие сроки)

Пару месяцев назад прошла курс по Smm)

Буду рада вашим предложениям и сотрудничеству!