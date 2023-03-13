chernyisheva

Вика Чернишева chernyishevachernyisheva
23 годаУкраина/Днепр
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Робота на результат!
Добро пожаловать на мою страницу!
В связи ситуацией решила перейти на онлайн роботу)
Буду рада быть полезной для Вас.Готова к выполнению как единоразовых заданий,так и к долгосрочному сотрудничеству.
Получаю юридическое образование.
В данный момент нуждаюсь в удаленной работе.
Есть опыт в работе с текстами(копирайтинг,набор текстов и рерайтинг).
В совершенстве владею такими языками как:английский(уровень C1),украинским,русским.(могу помочь в переводе документа,аудио,презентиции и тд. за кротчайшие сроки)
Пару месяцев назад прошла курс по Smm)
Буду рада вашим предложениям и сотрудничеству!