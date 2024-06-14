SMM | Видеомонтаж
SMM
Анализ вашей ниши
Создание уникального Контента
Стратегия и Контент-план
Опыт работы более 2-х лет
Опыт ведения аккаунтов с аудиторией до 400к
Видеомонтаж
Моушн дизайн, VFX эффекты, видеоблоги и др.
Запись Материала
Premier Pro, After Effects
Опыт работы более 7 лет
Опыт работы с каналами с аудиторией Ютуб (до 30к), ТикТок (до 400к) Инстаграм (до 5к)
Другое
SMM и Видеомонтаж являются моими основными направлениями,
но если я отправил вам заявку в другой сфере, то я уверен в качестве выполнения.
Я против войны в Украине!