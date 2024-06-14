chertcov

Константин chertcov

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
SMM | Видеомонтаж

SMM

  • Анализ вашей ниши

  • Создание уникального Контента

  • Стратегия и Контент-план

  • Опыт работы более 2-х лет

Опыт ведения аккаунтов с аудиторией до 400к

Видеомонтаж

  • Моушн дизайн, VFX эффекты, видеоблоги и др.

  • Запись Материала

  • Premier Pro, After Effects

  • Опыт работы более 7 лет

Опыт работы с каналами с аудиторией Ютуб (до 30к), ТикТок (до 400к) Инстаграм (до 5к)

Другое

SMM и Видеомонтаж являются моими основными направлениями,
но если я отправил вам заявку в другой сфере, то я уверен в качестве выполнения.