SMM | Видеомонтаж

SMM

Анализ вашей ниши

Создание уникального Контента

Стратегия и Контент-план

Опыт работы более 2-х лет

Опыт ведения аккаунтов с аудиторией до 400к

Видеомонтаж

Моушн дизайн, VFX эффекты, видеоблоги и др.

Запись Материала

Premier Pro, After Effects

Опыт работы более 7 лет

Опыт работы с каналами с аудиторией Ютуб (до 30к), ТикТок (до 400к) Инстаграм (до 5к)

Другое

SMM и Видеомонтаж являются моими основными направлениями,

но если я отправил вам заявку в другой сфере, то я уверен в качестве выполнения.