Perl-программист
Программирование на Perl (Catalyst/Moose/DBIx::Class, прочие фреймворки и утилиты) - скрипты, бэкенды веб-приложений для бизнеса.
Администрирование и настройка серверов и рабочих станций Linux, FreeBSD, Windows.
Поверхностно: C/C++, Delphi, Assembler, HTML, CSS, Javascript.
Опыт работы системным администратором – около 2-х лет.
Perl-программистом - более 4х лет (сейчас это основная специализация)
JID: [email protected]
ICQ: 397-0 один 234 один
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Я уже достаточно давно обращаюсь к услугам программеров, так что опыт большой. Не секрет, что часто бывают проблемы с заказами (много неадекватных самооценок), так что очень рад, что в случае Ильи я нашёл именно то, что искал. Очень качественно всё выполнил. В общении очень приятен и всегда доступен (что очень важно). В общем, профи. Оцениваю по самому максимуму.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, чётко поставил задачу и незамедлительно оплатил выполненную работу. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$15
10 баллов
15 лет назад
Работа сделана просто замечательно, большое спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик - четко объяснил задание и мгновенно оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
15 лет назад
Консультация предоставлена. Спасибо.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, после предоставленной консультации оплатил запрошенную сумму в полном размере, рекомендую и надеюсь сотрудничать в дальнейшем.
$10
10 баллов
15 лет назад
Профессиональный специалист в области Linux, оперативно дал точные теоретические и практические указания по подготовке компилятора и процессу компиляции. Поставленная в проекте задача решена на 100% . Большое спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставил задание и оплатил сразу после выполнения. Рекомендую к сотрудничеству.
Веб-программирование
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга