chesnokov_i

Илья Чесноков chesnokov_i

 
39 летРоссия/Рязань
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Perl-программист

Программирование на Perl (Catalyst/Moose/DBIx::Class, прочие фреймворки и утилиты) - скрипты, бэкенды веб-приложений для бизнеса.

Администрирование и настройка серверов и рабочих станций Linux, FreeBSD, Windows.

Поверхностно: C/C++, Delphi, Assembler, HTML, CSS, Javascript.

Опыт работы системным администратором – около 2-х лет.

Perl-программистом - более 4х лет (сейчас это основная специализация)

JID: [email protected]

ICQ: 397-0 один 234 один

JavascriptHTMLCSSDelphiLinuxPerlFreeBSD
Отзывы заказчиков
alex_111
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Редактура содержимого интернет-магазина.
Я уже достаточно давно обращаюсь к услугам программеров, так что опыт большой. Не секрет, что часто бывают проблемы с заказами (много неадекватных самооценок), так что очень рад, что в случае Ильи я нашёл именно то, что искал. Очень качественно всё выполнил. В общении очень приятен и всегда доступен (что очень важно). В общем, профи. Оцениваю по самому максимуму.
Отличный заказчик, чётко поставил задачу и незамедлительно оплатил выполненную работу. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
ArtemZ
Германия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Доработка captcha на perl
Работа сделана просто замечательно, большое спасибо!
Отличный заказчик - четко объяснил задание и мгновенно оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Помочь проапгрейдить Openfire chat server
Консультация предоставлена. Спасибо.
Хороший заказчик, после предоставленной консультации оплатил запрошенную сумму в полном размере, рекомендую и надеюсь сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
intercool
Андрей 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Скомпилировать бинарник в CGI
Профессиональный специалист в области Linux, оперативно дал точные теоретические и практические указания по подготовке компилятора и процессу компиляции. Поставленная в проекте задача решена на 100% . Большое спасибо.
Отличный заказчик, четко поставил задание и оплатил сразу после выполнения. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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3 отзыва
от $10
от 1 дня
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