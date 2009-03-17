Я уже достаточно давно обращаюсь к услугам программеров, так что опыт большой. Не секрет, что часто бывают проблемы с заказами (много неадекватных самооценок), так что очень рад, что в случае Ильи я нашёл именно то, что искал. Очень качественно всё выполнил. В общении очень приятен и всегда доступен (что очень важно). В общем, профи. Оцениваю по самому максимуму.