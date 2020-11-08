Разработка логотипов | Гений минимализма

Разработка логотипов|Гений минимализма

Занимаюсь созданием векторных логотипов любой сложности, раскрывающими суть компании в одной маленькой детали, мной подмеченной, и, креативно реализованной.

Преимущества работы со мной:

► На связи 24\7.

► Выполнено более 100 проектов разной сложности.

► ВСЕГДА выполняю работу раньше срока.

► Помогу выбрать стилизацию.

► Помогу советом, следуя из ваших целей.

► Помогу рационально реализовать вашу идею .

► Бонусы и скидки вежливым заказчикам!

Я подхожу к работе, как, свойственно жрецу, находясь, на пути своей голгофы, вы говорите мне то, что считаете важным, исходя из опыта, а я делаю всё идеально.

- Полностью уникальный дизайн

- Визуализация на бумаге или другом носителе

- Возможность доработки лого

- Готовые к печати файлы

- Фавикон (по желанию)

- Неограниченные правки и работу до принятия окончательного варианта дизайна логотипа

- Векторные файлы любых форматов (AI, SVG, EPS, PSD и т. д. )

- Картинки в высоком разрешении любых форматов (PNG, JPG, BMP и т. д. )

- Любую необходимую адаптацию (сайт, соцсети, мессенджеры, отдельный знак, с фоном, без фона, в цвете, черно-белый и т. д. )

- Визуализацию логотипа на носителе (одежда, авто, вывеска, упаковка, офис и многое другое, в зависимости от вашего бренда)

- Квалифицированный анализ в выборе стиля вашего проекта

- Обратную связь 24/7

- Адекватную и быструю реакцию на замечания и правки

- Деловой, дружелюбный тон общения

- Договор отчуждения авторских прав (по требованию заказчика)

Нужно для заказа:

Мне нужна задача - загадка, на которую сам не знаешь ответ.

Мне нужна задача, противоречащая сама себе.

Мне нужен вызов, писательский и дизайнерский.

Мне нужны образы, тревожащие ваши чувства, хотя-бы на секунду.

Если это слишком сложно для вас - стандартный бриф вполне подойдёт

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Ваш покорный слуга.