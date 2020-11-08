Разработка логотипов|Гений минимализма
Занимаюсь созданием векторных логотипов любой сложности, раскрывающими суть компании в одной маленькой детали, мной подмеченной, и, креативно реализованной.
Преимущества работы со мной:
► На связи 24\7.
► Выполнено более 100 проектов разной сложности.
► ВСЕГДА выполняю работу раньше срока.
► Помогу выбрать стилизацию.
► Помогу советом, следуя из ваших целей.
► Помогу рационально реализовать вашу идею .
► Бонусы и скидки вежливым заказчикам!
Я подхожу к работе, как, свойственно жрецу, находясь, на пути своей голгофы, вы говорите мне то, что считаете важным, исходя из опыта, а я делаю всё идеально.
- Полностью уникальный дизайн
- Визуализация на бумаге или другом носителе
- Возможность доработки лого
- Готовые к печати файлы
- Фавикон (по желанию)
- Неограниченные правки и работу до принятия окончательного варианта дизайна логотипа
- Векторные файлы любых форматов (AI, SVG, EPS, PSD и т. д. )
- Картинки в высоком разрешении любых форматов (PNG, JPG, BMP и т. д. )
- Любую необходимую адаптацию (сайт, соцсети, мессенджеры, отдельный знак, с фоном, без фона, в цвете, черно-белый и т. д. )
- Визуализацию логотипа на носителе (одежда, авто, вывеска, упаковка, офис и многое другое, в зависимости от вашего бренда)
- Квалифицированный анализ в выборе стиля вашего проекта
- Обратную связь 24/7
- Адекватную и быструю реакцию на замечания и правки
- Деловой, дружелюбный тон общения
- Договор отчуждения авторских прав (по требованию заказчика)
Нужно для заказа:
Мне нужна задача - загадка, на которую сам не знаешь ответ.
Мне нужна задача, противоречащая сама себе.
Мне нужен вызов, писательский и дизайнерский.
Мне нужны образы, тревожащие ваши чувства, хотя-бы на секунду.
Если это слишком сложно для вас - стандартный бриф вполне подойдёт
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Ваш покорный слуга.