chiiicagooo

Автор наукових робіт, копірайтер віддалений. Рекрутер, менеджер з працевлаштування за кордоном. Менеджер інтернет-магазину. Менеджер

Мета: Перебуваю в пошуку постійної або тимчасової роботи за вказаними напрямками, розглядаю варіанти як офісної роботи, так і віддаленої.

Освіта : вища; ПНУ ім. В. Стефаника, політологія.

Професійні навички :

Досвід адміністрування сторінок у соціальних мережах, наповнення Інтернет-контенту (створення постів, проектів, підбір необхідного оформлення для залучення уваги потенційних клієнтів).

Досвід адміністративної діяльності, робота з документами.

Навичка ведення переговорів з клієнтами, вміння встановлювати контакт з клієнтом, вміння працювати зі складними клієнтами,

Невеликий досвід продажів.

Навички ділового спілкування; досвід ведення переговорів; ділове листування.

Навички аналізу ЗМІ, моніторингу ЗМІ.

Робота з науковими матеріалами в сфері політологічних та соціальних наук.

Оперативне написання, редагування, коректура текстів різної спрямованості: публіцистика, прес-релізи, аналітичні тексти, звіти, наукові тексти, журналістські нотатки.

Усунення лексичних, морфологічних, синтаксичних, орфографічних, пунктуаційних помилок; стилістична правка текстів.

Пошук кандидатів для роботодавців на території України і за кордоном.

Пошук і підбір персоналу на відкриті вакансії: розміщення вакансій на сайтах пошуку роботи і в друкованих ЗМІ, первинний відбір кандидатів, проведення співбесід, тестування.

Впевнений користувач офісних програм:MsWord, Excel, MS PowerPoint, знання Corel Draw. Знанняоргтехніки — принтер, ксерокс, факс.

Володіння мовами: українська мова -- вільно; російська мова -- вільно; англійська - базова (розмовна).

Особисті якості: готовність працювати з численними завданнями,готовність до роботи в інтенсивному графіку, вміння розставляти пріоритети, здатність до швидкого навчання, бажання до самовдосконалення, прагнення підвищувати професійні навички, аналітичне та стратегічне мислення, вміння знаходити спільну мовуз людьми, вміння працювати в команді, готовність приймати автономні рішення, відповідальність за терміни і результати роботи, оперативність, цілеспрямованість, бажанняпрацювати й розвиватися, величезний творчий потенціал, адаптивність.