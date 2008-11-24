chiperoider

Юрий Гречко chiperoider

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

ОС: Windows (95/98/NT(XP)‚ Vista‚ win 2003 server) Unix (FreeBSD‚ Linux (Debian‚ Fedora Core‚ СentOS, Ubintu, Gentoo‚ OpenSUSE ))

Опыт настройки и администрирования сетевых сервисов (proftpd‚ wu-ftpd‚ php‚ apache, mysql, nginx, postfix, apache2‚ cron‚ sshd и т.д)

Работа с ip-kvm‚ маршрутизаторами.

Знание стека протоколов TCP/IP.

Языки программирования (Pascal‚ Bash‚ PHP)

PHPMySQLLinuxNginxApacheDebianFreeBSDUnixBashPostfix
Отзывы заказчиков
artemidze
Артем 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Настройка РАДМИН
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!