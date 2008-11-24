ОС: Windows (95/98/NT(XP)‚ Vista‚ win 2003 server) Unix (FreeBSD‚ Linux (Debian‚ Fedora Core‚ СentOS, Ubintu, Gentoo‚ OpenSUSE ))
Опыт настройки и администрирования сетевых сервисов (proftpd‚ wu-ftpd‚ php‚ apache, mysql, nginx, postfix, apache2‚ cron‚ sshd и т.д)
Работа с ip-kvm‚ маршрутизаторами.
Знание стека протоколов TCP/IP.
Языки программирования (Pascal‚ Bash‚ PHP)
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
15 лет назад
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