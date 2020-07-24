chitkodMarketing

Маркетинговое агентство Чит-Код

Занимаемся контекстной и таргетированной рекламой. В нашем агентстве работают специалисты узкого профиля, что позволяет вести рекламные кампании максимально качественно и эффективно.

- Для нас результат - это прибыль заказчиков. Поэтому мы не гонимся за ценой клика, а ориентируемся на реальные продажи.

- Предоставляем ежедневно отчеты о проделанной работе, потраченном бюджете и количестве заявок.

- Даем юридические гарантии наличия заявок (в противном случае возвращаем средства в полном объеме).

Если вы готовы к тому, что количество заявок в ваш бизнес увеличится в 2 и более раза, то вам будет выгодно сотрудничать с нами.