Мне важно чтобы клиент остался доволен!
♂️ Обо мне
Имею несколько лет опыта работы с Python и технологиями связаными с веб разработкой.
Я начинающий фрилансер, и пока что у меня нет оценок. Но для вас это может быть гарантией что я буду отдавать всё своё внимание каждому заказу, потому что сейчас для меня важна каждая оценка.
Основные услуги:
- Back-end разработка
- Telegram-боты
- Парсеры сайтов
Ход работы
- Готов приступить к работе сразу
- Не беру предоплату
- Правки к работе бесплатные
- Всегда на связи
Технологии
- Python
- Django
- Flask
- Databases
- Git
- Docker
- Nginx
- Телеграм: @some_Ash
- E-mail: [email protected]
- Viber/WhatsApp: +380678534034
Портфолио
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