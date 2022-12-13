Мне важно чтобы клиент остался доволен!

‍♂️ Обо мне

Имею несколько лет опыта работы с Python и технологиями связаными с веб разработкой.

Я начинающий фрилансер, и пока что у меня нет оценок. Но для вас это может быть гарантией что я буду отдавать всё своё внимание каждому заказу, потому что сейчас для меня важна каждая оценка.

 Основные услуги:

Back-end разработка

Telegram-боты

Парсеры сайтов

 Ход работы

- Готов приступить к работе сразу

- Не беру предоплату

- Правки к работе бесплатные

- Всегда на связи

 Технологии