Интернет-маркетолог

Мой основной опыт формируется на базе работы в отделе маркетинга на разных периферийных позициях: от копирайтера, до дизайнера. Совокупный опыт работы в маркетинге более 7 лет. О себе могу также сказать, что хорошо подкована современными тенденциями интернет-маркетинга, и руководствуюсь только лишь актуальными инструментами и методами продвижения. Осваиваю новые технологии и материалы Знаю большое количество профессиональных программ, заменяющие платную работу веб-студий и специалистов.

Мой процесс работы состоит из следующих этапов:

(В предварительный этап входит аудит и/или маркетинговый план)

1. Нейминг, цели, миссия, позиционирование;

2. Логотип, фирменный стиль

3. Оформление и создание аккаунтов социальных сетей, бизнес-коммуникации. Создам для сотрудников компании современные и эффективные email подписи, оформлю и заполню контентом коммерческие аккаунты WhatsApp, Viber, оформлю и заполню аккаунты VK, Telegram и т.д.

4. Разработаю прототип сайта, после чего мы подготовим и утвердим дизайн-макеты.

5. Запустим в разработку сайт (делаю со своим разработчиком).

6. Если нужен контент, также разработаю: баннеры, текст, предметная фотосъемка для ваших товаров (если вы территориально в СПб).

7. После запуска сайта можем дальше продолжить процесс и запустить контекстную рекламу и SEO-продвижение

8. Разработаю макеты полиграфии для печати: визитки, каталоги, буклеты, баннеры, плакаты, календари, наклейки и т.д.

9. Также вместе разработаем презентацию вашей компании и даже запустим промо-видео!

Навыки работы CMS системами: OpenCart CMS, UMI.CMS, Joomla CMS, MODX CMS, CMS WordPress.

Есть своя сформированная команда специалистов: Fullstack разработчик, специалист по контексту, seo-специалист, копирайтер, дизайнер (я). Вместе мы упакуем ваш бренд, создадим сайт, фирменный стиль, разработаем маркетинговую стратегию и обеспечим базу для продвижения.

Имеем возможность работать по безналу.