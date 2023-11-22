Мой основной опыт формируется на базе работы в отделе маркетинга на разных периферийных позициях: от копирайтера, до дизайнера. Совокупный опыт работы в маркетинге более 7 лет. О себе могу также сказать, что хорошо подкована современными тенденциями интернет-маркетинга, и руководствуюсь только лишь актуальными инструментами и методами продвижения. Осваиваю новые технологии и материалы Знаю большое количество профессиональных программ, заменяющие платную работу веб-студий и специалистов.
Мой процесс работы состоит из следующих этапов:
(В предварительный этап входит аудит и/или маркетинговый план)
1. Нейминг, цели, миссия, позиционирование;
2. Логотип, фирменный стиль
3. Оформление и создание аккаунтов социальных сетей, бизнес-коммуникации. Создам для сотрудников компании современные и эффективные email подписи, оформлю и заполню контентом коммерческие аккаунты WhatsApp, Viber, оформлю и заполню аккаунты VK, Telegram и т.д.
4. Разработаю прототип сайта, после чего мы подготовим и утвердим дизайн-макеты.
5. Запустим в разработку сайт (делаю со своим разработчиком).
6. Если нужен контент, также разработаю: баннеры, текст, предметная фотосъемка для ваших товаров (если вы территориально в СПб).
7. После запуска сайта можем дальше продолжить процесс и запустить контекстную рекламу и SEO-продвижение
8. Разработаю макеты полиграфии для печати: визитки, каталоги, буклеты, баннеры, плакаты, календари, наклейки и т.д.
9. Также вместе разработаем презентацию вашей компании и даже запустим промо-видео!
Навыки работы CMS системами: OpenCart CMS, UMI.CMS, Joomla CMS, MODX CMS, CMS WordPress.
Есть своя сформированная команда специалистов: Fullstack разработчик, специалист по контексту, seo-специалист, копирайтер, дизайнер (я). Вместе мы упакуем ваш бренд, создадим сайт, фирменный стиль, разработаем маркетинговую стратегию и обеспечим базу для продвижения.
Имеем возможность работать по безналу.
Портфолио
- Создание бренда для ООО "Гипер"13 просмотров
- Ребрендинг компании "Экостар"15 просмотров
- Наполнение сайтов на ModX14 просмотров
- Наполнение интернет-магазинов на OpenCart9 просмотров
- Каталог расходных материалов18 просмотров
- Корпоративный журнал18 просмотров
- Презентация продукта19 просмотров