christy11

Кристина christy11

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 дня назад
Копирайтинг

Выполняю наполнение сайтов. Работаю с разными интернет платформами.

Создаю уникальные описания к товарам. Есть опыт корректировки фото.

Есть опыт создания 3D моделей