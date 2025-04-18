Копирайтинг
Выполняю наполнение сайтов. Работаю с разными интернет платформами.
Создаю уникальные описания к товарам. Есть опыт корректировки фото.
Есть опыт создания 3D моделей
Портфолио
- Описание товара + добавление товара на сайт17 просмотров
- Создание карточек товара26 просмотров
- Создание и корректировка карточек товара44 просмотра
- Перевод русской версии сайта на украинскую112 просмотров
- Перевод русскоязычной версии сайта на украинскую1013 просмотров
- Описание одежды для сайта167 просмотров