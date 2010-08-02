chudolapa

Дарья Давыдова chudolapa

 
34 годаРоссия/Петрозаводск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Копирайт, рерайт, тексты и статьи любой сложности

Специализируюсь на написании текстов, статей, отчетов, дипломов, курсовых, рефератов.

Ответственно отношусь к работе. Стараюсь всегда укладываться в сроки. Грамотность гарантирую.

Готова вкалывать сутки напролет с полной отдачей работе. )

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40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Требуются статьи. Копирайт о недвижимости.
Супер! Текст полностью уникальный, читается легко и не принужденно, ошибок нет. До следующих заданий только придется немного подождать остальных, пока я наберу полноценную команду в проект.