Копирайт, рерайт, тексты и статьи любой сложности
Специализируюсь на написании текстов, статей, отчетов, дипломов, курсовых, рефератов.
Ответственно отношусь к работе. Стараюсь всегда укладываться в сроки. Грамотность гарантирую.
Готова вкалывать сутки напролет с полной отдачей работе. )
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10 баллов
13 лет назад
Супер! Текст полностью уникальный, читается легко и не принужденно, ошибок нет. До следующих заданий только придется немного подождать остальных, пока я наберу полноценную команду в проект.