Специалист

ООО Торгово-сбытовая компания "Промтехногаз", г. Москва, полная занятость.

Работа в департаменьте внутренней безопасности компании. Обеспечение безопасности электронного документооборота контроль и проверка электронных документов. Работа с электронной почтой обработка проверка шифровка-расшифровка пересылка вх/исх. почты. Отправка с защищенных ресурсов. Соблюдение внутреннего регламента безопасности компании. Личный внутренний номер для постоянной консультации сотрудников компании ответа на звонки и совершение исходящих вызовов.

08.2012—03.2013

7 месяцев

Курьер

ООО "Эмпрэссо консалт", г. Москва, полная занятость.

Обеспечение внутреннего документооборота. Доставка конфиденции и других документов между офисами компании. С последующим повышением до специалиста.

04.2011—12.2011

8 месяцев

Инженер технической поддержки

ЗАО "Сейлс", г. Москва, полная занятость.

Обеспечение и контроль работы серверов 138 магазинов по москве. Обеспечение круглосуточной консультации всех работников сети по телефону. Ремонт замена переборка сломавшегося оборудования выезды на обьекты с целью ремонта. Решение проблем по удаленной системе через программы Radmin, Teamviever и.т.д. Контроль работы торговой программы и чековых аппаратов Работа по системе service desk поддержшка работоспособности оргтехники в офисах и магазинах. Переустановка ОП сопуствующих ПО переборка замена комплектующих. Организация и подготовка рабочих мест.

Образование

2010

Политехнический колледж имени дважды героя СССР Павлова

Среднее специальное, Дневная/Очная форма обучения.

Специальность: Техник по информационной безопасности

Навыки и умения

Профессиональные навыки

Опыт работы инженером образование навыки работы с ПК. Сборка разборка замена комплектующих переустановка ПО установка сопутствующих программ Уровень пользование продвинутый пользователь. Работа с программами Word, Exel, Power point, IBM Lotus, Outlook, TOR, PGP, The bat, rAdmin, Teamviever, bios, Умение сборки разборки ПК переустановки системы ПО и работы с установками различного оборудования. Опыт работы с людьми любой оч большой. 5 лет работы администратором, Работы инженером и специалистом требующей постоянного контакта общение с людьми по телефону а администратором и лично. Коммуникабельность пунктуальность исполнительность. Владение навыками обеспечение информационной безопасности по профилю и последнему опыту работы. Знание Москвы хорошая ориентация. Умение технической поддержшки. Навыки правки копирайта рерайта исправление текстов и написания статей работ и трудов.