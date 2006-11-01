cimfa

Вернигора Андрей cimfa

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Нужны рерайтеры

    нужны рерайтеры, которые смогут грамотно переписать текст, вставив в него пару ключевиков. Оплатта в вебмани 15 рублей за 1000 знаков с пробелами стучать в асю 249153350 Работы очень много Стучите в асю, что-то приват глючит Все, кто ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Копирайтер

    $150

    Увеличилось количество заказчиков. Нужен еще по крайней мере один человек, но толковый. Плачу 0,5 доллара в вмз за 200 слов Писать [email protected]

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Набирается команда копирайтеров

    $200

    Уже месяца три сколачиваю команду копирайтеров для работы над большими проектами. Получил и ответил примерно на тысячу писем. В итоге - нашел трех фрилансеров, которые работают постоянно и качественно. Которых я уважаю за качество работы, ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен сайт с последующей поддержкой

    Сайт должен быть такоЙ! Регистрация со всеми данными человека на русском и английском с отправкой на эл. почту подтверждение! Доска объявлений-бесплатных- всегда чтобы можно было добавить Переход на другие доски объявлений - для удобства посетиелей Счётчик посещений Объявления по минимум ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ищу копирайтера на удаленную работу

    $200

    Нужен человек, который может работать каждый день - писать оптимизированные тексты. Плачу 0,5 wmz за страницу в 200 слов. Работы много и плачу регулярно. Просьба не присылать мегабайтные резюме. Я знаю, что плачу немного, но ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен человек умеющий писать интересные тексты

    $100

    Тексты на любую тему и любого размера. Очень важно уметь писать интересно о неинтересном. Плачу 0,4 wmz за 1000 знаков. Плачу немного, но плачу. Огромных резюме не присылайте. Сделаете тестовое задание - будем работать. Работа ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ищу копирайтера

    $100

    Нужен человек, который может писать оптимизированные тексты (или хочет научиться). Плачу 0,5 wmz за страницу в 200 слов. Работы много и плачу регулярно. Просьба не присылать мегабайтные резюме. Я знаю, что плачу немного, но я плачу, ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад