нужны рерайтеры, которые смогут грамотно переписать текст, вставив в него пару ключевиков. Оплатта в вебмани 15 рублей за 1000 знаков с пробелами стучать в асю 249153350 Работы очень много Стучите в асю, что-то приват глючит Все, кто ...
- Копирайтинг24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
требуется создание 50 сателлитов. За подробностями в личку.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Увеличилось количество заказчиков. Нужен еще по крайней мере один человек, но толковый. Плачу 0,5 доллара в вмз за 200 слов Писать [email protected]Копирайтинг14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Нужны саттелиты и з 5 страниц, текст даю. Цена 4$ За подробностями пишите в личкуСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Уже месяца три сколачиваю команду копирайтеров для работы над большими проектами. Получил и ответил примерно на тысячу писем. В итоге - нашел трех фрилансеров, которые работают постоянно и качественно. Которых я уважаю за качество работы, ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт17 лет назад
Сайт должен быть такоЙ! Регистрация со всеми данными человека на русском и английском с отправкой на эл. почту подтверждение! Доска объявлений-бесплатных- всегда чтобы можно было добавить Переход на другие доски объявлений - для удобства посетиелей Счётчик посещений Объявления по минимум ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Нужен человек, который может работать каждый день - писать оптимизированные тексты. Плачу 0,5 wmz за страницу в 200 слов. Работы много и плачу регулярно. Просьба не присылать мегабайтные резюме. Я знаю, что плачу немного, но ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Тексты на любую тему и любого размера. Очень важно уметь писать интересно о неинтересном. Плачу 0,4 wmz за 1000 знаков. Плачу немного, но плачу. Огромных резюме не присылайте. Сделаете тестовое задание - будем работать. Работа ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен человек, который может писать оптимизированные тексты (или хочет научиться). Плачу 0,5 wmz за страницу в 200 слов. Работы много и плачу регулярно. Просьба не присылать мегабайтные резюме. Я знаю, что плачу немного, но я плачу, ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется человек, который умеет писать оптимизированные тексты для сайтов. Цена одного сайта из 10-15 страниц по 200 слов - 5wmz.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется seo копирайтер/рерайтер Оплата 0,5 wmz за 1000-1500 знаков. Работы много. Пишите на мыло [email protected]Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад