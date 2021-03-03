Недостаточно просто выполнить работу. Её нужно выполнить качественно и в срок.
Надежная и адаптивная вёрстка сайтов.
Приходя на фриланс биржи каждый заказчик хочет найти человека, который с должным энтузиазмом и рвением подойдёт к задаче.
Моя цель - оправдывать ваши ожидания!
Работая со мной, вы получаете:
- Гарантию. В течение 2 недель после обозначенного дедлайна я без доп. платы и без промедления исправлю любые свои ошибки, которые могли быть пропущены и не замечены сразу.
- Готовность приступить к задаче прямо сейчас.
- Вёрстку доведенную до конца и в срок. Я работаю без предоплаты, а потому у меня есть заинтересованность в качественном результате также, как и у вас.
- Возможность на обсуждение любых правок по проекту в любое время.
Связаться со мной:
- Telegram
- WhatsApp: +79175003174
- E-mail: [email protected]
Технологии:
- HTML(HTML5)
- CSS(CSS3)
- JavaScript
- Flexbox
- Методология Бэм
Чем я занимаюсь:
- Вёрстка. Понятный и чистый код, кроссбраузерность.
- Адаптивность. Корректное и удобное отображение сайта на любом устройстве.
- CSS/JS анимация.
- Подготовка к дальнейшему дополнению сайта.
Образование:
- Неполное высшее техническое.
Связаться со мной:
- Telegram
- WhatsApp: +79175003174
- E-mail: [email protected]
Недавно на этой платформе и пока не обзавёлся отзывами, буду рад если честь оставить первый выпадет именно вам!
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