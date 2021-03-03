citemaker

Сергей Бодров citemaker

 
23 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Недостаточно просто выполнить работу. Её нужно выполнить качественно и в срок.

Надежная и адаптивная вёрстка сайтов.

﻿﻿   Приходя на фриланс биржи каждый заказчик хочет найти человека, который с должным энтузиазмом и рвением подойдёт к задаче.

Моя цель - оправдывать ваши ожидания!

Работая со мной, вы получаете:

  • Гарантию. В течение 2 недель после обозначенного дедлайна я без доп. платы и без промедления исправлю любые свои ошибки, которые могли быть пропущены и не замечены сразу.
  • Готовность приступить к задаче прямо сейчас.
  • Вёрстку доведенную до конца и в срок.  Я работаю без предоплаты, а потому у меня есть заинтересованность в качественном результате также, как и у вас.
  • Возможность на обсуждение любых правок по проекту в любое время. 
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﻿Связаться со мной: 

 - Telegram  

 - WhatsApp: +79175003174

 - E-mail: [email protected] 

﻿Технологии:

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  • HTML(HTML5)
  • CSS(CSS3)
  • JavaScript
  • Flexbox
  • Методология Бэм

﻿Чем я занимаюсь:

  • Вёрстка. Понятный и чистый код, кроссбраузерность.
  • Адаптивность. Корректное и удобное отображение сайта на любом устройстве.
  • CSS/JS анимация.
  • Подготовка к дальнейшему дополнению сайта.﻿

﻿

﻿Образование:

  • Неполное высшее техническое.

﻿Связаться со мной: 

 - Telegram 

 - WhatsApp: +79175003174

 - E-mail: [email protected]

Недавно на этой платформе и пока не обзавёлся отзывами, буду рад если честь оставить первый выпадет именно вам!

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