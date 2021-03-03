Недостаточно просто выполнить работу. Её нужно выполнить качественно и в срок.

Надежная и адаптивная вёрстка сайтов.

﻿﻿ Приходя на фриланс биржи каждый заказчик хочет найти человека, который с должным энтузиазмом и рвением подойдёт к задаче.

Моя цель - оправдывать ваши ожидания!

Работая со мной, вы получаете:

Гарантию. В течение 2 недель после обозначенного дедлайна я без доп. платы и без промедления исправлю любые свои ошибки, которые могли быть пропущены и не замечены сразу.

В течение 2 недель после обозначенного дедлайна я без доп. платы и без промедления исправлю любые свои ошибки, которые могли быть пропущены и не замечены сразу. Готовность приступить к задаче прямо сейчас.

Вёрстку доведенную до конца и в срок. Я работаю без предоплаты , а потому у меня есть заинтересованность в качественном результате также, как и у вас.

, а потому у меня есть заинтересованность в качественном результате также, как и у вас. Возможность на обсуждение любых правок по проекту в любое время.

﻿Связаться со мной:

- Telegram

- WhatsApp: +79175003174

- E-mail: [email protected]

﻿Технологии:

HTML(HTML5)

CSS(CSS3)

JavaScript

Flexbox

Методология Бэм

﻿Чем я занимаюсь:

Вёрстка. Понятный и чистый код, кроссбраузерность.

Понятный и чистый код, кроссбраузерность. Адаптивность. Корректное и удобное отображение сайта на любом устройстве.

Корректное и удобное отображение сайта на любом устройстве. CSS/JS анимация.

Подготовка к дальнейшему дополнению сайта.﻿

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﻿Образование:

Неполное высшее техническое.

﻿Связаться со мной:

- Telegram

- WhatsApp: +79175003174

- E-mail: [email protected]

Недавно на этой платформе и пока не обзавёлся отзывами, буду рад если честь оставить первый выпадет именно вам!