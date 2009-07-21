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Михаил Тарасов
ckpuM
ckpuM
34 года
Россия
/
Глазов
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Игорь Шестаков
gosha_lee
40 лет
Россия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
$5
10 баллов
14 лет назад
Управление каментами
Все сделал, как и договаривались!! Хороший специалист, приятно работать
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Отзывы заказчиков
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