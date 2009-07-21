ckpuM

Михаил Тарасов ckpuM

 
34 годаРоссия/Глазов
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
gosha_lee
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Управление каментами
Все сделал, как и договаривались!! Хороший специалист, приятно работать