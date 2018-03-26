Рада приветствовать Вас на своей страничке!
Меня зовут Марина.
Если Вам нужен запоминающийся соверменный и стильный дизайн, я с радостью разработаю его, согласно требованиям и пожеланиям. К тому же не за космическую, а за вполне приемлемую цену.
Дизайн для меня – не только работа, но еще и хобби. Поэтому я предпочитаю отдаваться каждому проекту, полностю погружаясь в тематику задания и стараясь смотреть на требования глазами заказчика.
Имею образование стерпени специалиста в области графического дизайна. А так же многолетний опыт работы в дизайне и полиграфии.
Я получаю удовольствие от создания:
- банеров (статических и анимированных)
- логотипов
- различных видов полиграфической продукции: визитки, буклеты, листовки, календари, этикетки и т. д.
- дизайна сайтов (landing page и не только)
- банеров, иконок для сайтов
- наружной рекламы
К работе подхожу ответственно, учитываю все пожелания заказчика, а так же не нарушаю оговоренные сроки.
Стараюсь не стоять на месте, все время нахожусь в состоянии развития и познания. Анализирую новые веяния в дизайне и технологиях, совершенствую свои навыки и знания.
Моки навыки:
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Adobe Flash
- Adobe Muse
Условия сотрудничества:
1. Уточнение ТЗ и всех нюансов работы.
2. После утверждения ТЗ, сроков, объема работы, стоимости и назначения меня исполнителем проекта, я приступаю к работе. На данном этапе ТЗ больше не подлежит изменениям и дополнениям до завершения проекта.
3. Отправляю изображение макета на утверждение. После чего вносим поправки дорабатываем макет с учетом Ваших пожеланий. Если правки не соответствуют ТЗ, то развитие дальнейшего сотрудничества определяется в индивидуальном порядке (обычно – это увеличение стоимости проэкта или сроков выполнения). Поэтому рекомендую ответственно отнестись к формированию ТЗ.
4. После утверждения макета, Вы вносите оплату, оставляете отзыв, я высылаю рабочие файлы в требуемом формате.
Эскизы и промежуточные варианты не предоставляю. Незавершенная работа не даст даже приблизительного понимания конечного результата.
Минимальный срок изготовления дизайна - 1 день
Минимальная стоимость дизайна - 1$
Уважаемый заказчик, если Вам нравятся мои работы, подходит стиль исполнения и условия сотрудничества – обращайтесь! Уверенна – мы отлично поработаем!
Хорошего настроения!
С уважением Марина Тимошенко