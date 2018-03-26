Люблю свою работу и у нас это взаимно! :)

Рада приветствовать Вас на своей страничке!

Меня зовут Марина.

Если Вам нужен запоминающийся соверменный и стильный дизайн, я с радостью разработаю его, согласно требованиям и пожеланиям. К тому же не за космическую, а за вполне приемлемую цену.

Дизайн для меня – не только работа, но еще и хобби. Поэтому я предпочитаю отдаваться каждому проекту, полностю погружаясь в тематику задания и стараясь смотреть на требования глазами заказчика.

Имею образование стерпени специалиста в области графического дизайна. А так же многолетний опыт работы в дизайне и полиграфии.

Я получаю удовольствие от создания:

банеров (статических и анимированных)

логотипов

различных видов полиграфической продукции: визитки, буклеты, листовки, календари, этикетки и т. д.

дизайна сайтов (landing page и не только)

банеров, иконок для сайтов

наружной рекламы

Так же имею большой опыт в подготовке макетов к печати: цветокррекция и остальная допечатная подготовка под флекс, трафарет и оффсет – раскладка на печатный лист, высечка, тиснение, выборочная и тактильная лакировка.

К работе подхожу ответственно, учитываю все пожелания заказчика, а так же не нарушаю оговоренные сроки.

Стараюсь не стоять на месте, все время нахожусь в состоянии развития и познания. Анализирую новые веяния в дизайне и технологиях, совершенствую свои навыки и знания.

Моки навыки:

- Adobe Illustrator

- Adobe Photoshop

- Adobe Flash

- Adobe Muse

Условия сотрудничества:

1. Уточнение ТЗ и всех нюансов работы.

2. После утверждения ТЗ, сроков, объема работы, стоимости и назначения меня исполнителем проекта, я приступаю к работе. На данном этапе ТЗ больше не подлежит изменениям и дополнениям до завершения проекта.

3. Отправляю изображение макета на утверждение. После чего вносим поправки дорабатываем макет с учетом Ваших пожеланий. Если правки не соответствуют ТЗ, то развитие дальнейшего сотрудничества определяется в индивидуальном порядке (обычно – это увеличение стоимости проэкта или сроков выполнения). Поэтому рекомендую ответственно отнестись к формированию ТЗ.

4. После утверждения макета, Вы вносите оплату, оставляете отзыв, я высылаю рабочие файлы в требуемом формате.

Эскизы и промежуточные варианты не предоставляю. Незавершенная работа не даст даже приблизительного понимания конечного результата.

Минимальный срок изготовления дизайна - 1 день

Минимальная стоимость дизайна - 1$

Уважаемый заказчик, если Вам нравятся мои работы, подходит стиль исполнения и условия сотрудничества – обращайтесь! Уверенна – мы отлично поработаем!

Хорошего настроения!

С уважением Марина Тимошенко