Нужно как можно скорее, но максимально качественно написать 7 текстов для подарочного издания. Тексты д.б. высоколитературные, в стиле, который предпочитает клиент (журнал "Караван историй"), с изюминкой - не потоковая работа. Плюс корректорская и редакторская правка ...