Нужно как можно скорее, но максимально качественно написать 7 текстов для подарочного издания. Тексты д.б. высоколитературные, в стиле, который предпочитает клиент (журнал "Караван историй"), с изюминкой - не потоковая работа. Плюс корректорская и редакторская правка ...
- $500Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна комплексная оптимизация сайта по максимуму, Россия + Запад. Ищем исполнителей только с опытом работы с данной тематикой.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужен базовый пакет SEO для сайта юридической фирмы.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Задача - сверстать из PSD 5 почти одинаковых (за исключением галереи изображений) страниц с соблюдением требований: 1.Адаптивная верстка (все разрешения, включая мобильные девайсы - айфон, айпад) 2. Соблюсти кроссбраузерность (ИЕ 8+, safari (mac!), chrome, ff, opera - последние две ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужна вёрстка простой посадки из psd. Срок - до вечера среды 5 декабря (до 19.00 мск).HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть новая верстка, есть старый сайт. Необходимо перенести некоторые элементы со старого сайта в новую верстку с сохранением новых стилей. Работа через svn.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо сверстать одну страницу, а именно: http://c-server.ru/03-egerberg-object.psdHTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется долгосрочная поддержка / доработка сайта на wordpress (изменение структуры, добавление рубрик, исправление багов). Бюджет по договоренности.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад