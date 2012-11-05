cmind

Наталья Корнеева cmind

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
valientino
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
11 лет назад
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Легко нашли общий язык. Быстро и четко была поставлена задача. Легко сотрудничать. Рекомендую.
Чистая работа! Всё в срок, корректировки внесены, абсолютная корректность во взаимодействии, всё время на связи. Рекомендуем!
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