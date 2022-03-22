Дилжитал / ux/ui дизайнер
Я делаю:
- Баннеры для сайтов и таргетированной рекламы
- Карточки для маркетплейсов - WB, OZON, Яндекс маркет и т.д.
- Оформление социальных сетей
- Taplink и email Рассылки
Доношу до вашей аудитории смыслы с помощью графики.
Разбираюсь в принципах визуальной коммуникации.
Имею насмотренность, знаю актуальные тренды графического дизайна.
Буду рад сотрудничеству.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Веб баннер для сквош-клуба2 просмотра
- Промо кредитной карты для инстаграм8 просмотров
- Карточки для маркетплейсов12 просмотров
- Баннеры для интернет магазина3 просмотра
- Реклама в социальных сетях2 просмотра