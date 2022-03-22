cnstrct

Эдуард cnstrct

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дилжитал / ux/ui дизайнер

Я делаю:

  • Баннеры для сайтов и таргетированной рекламы
  • Карточки для маркетплейсов - WB, OZON, Яндекс маркет и т.д.
  • Оформление социальных сетей
  • Taplink и email Рассылки
Опыт в графическом дизайне 2 года.

Доношу до вашей аудитории смыслы с помощью графики.

Разбираюсь в принципах визуальной коммуникации.

Имею насмотренность, знаю актуальные тренды графического дизайна.

Буду рад сотрудничеству.