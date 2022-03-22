Дилжитал / ux/ui дизайнер Я делаю: Баннеры для сайтов и таргетированной рекламы

Карточки для маркетплейсов - WB, OZON, Яндекс маркет и т.д.

Оформление социальных сетей

Taplink и email Рассылки Опыт в графическом дизайне 2 года. Опыт в графическом дизайне Доношу до вашей аудитории смыслы с помощью графики. Разбираюсь в принципах визуальной коммуникации. Имею насмотренность, знаю актуальные тренды графического дизайна. Буду рад сотрудничеству.

Я против войны в Украине !