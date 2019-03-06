coatceatl

Оксана coatceatl

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Адаптивная верстка: HTML5, CSS3, Bootstrap, jQuery, JavaScript

Html-верстальщик

Профессиональные навыки: 

- Adobe Photoshop;

- HTML5, CSS3;

- JavaScript, jQuery;

- фреймворк Bootstrap;

- GitHub;

- Webpack;

Личные качества: ответственность, обязательность, пунктуальность.

Дополнительные сведения:  Telegram, Skype - @coatceatl

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Отзывы заказчиков

bssorsk
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сверстать блок в html с использованием bootstrap 3/4
BootstrapHTML
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