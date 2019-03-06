Адаптивная верстка: HTML5, CSS3, Bootstrap, jQuery, JavaScript
Html-верстальщик
Профессиональные навыки:
- Adobe Photoshop;
- HTML5, CSS3;
- JavaScript, jQuery;
- фреймворк Bootstrap;
- GitHub;
- Webpack;
Личные качества: ответственность, обязательность, пунктуальность.
Дополнительные сведения: Telegram, Skype - @coatceatl
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
BootstrapHTML
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!