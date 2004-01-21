cociska36

Дмитрий cociska36

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад

  • Я опытный программист с глубокими знаниями Python и специализацией в разработке телеграм-ботов и парсеров сайтов. В течение своей карьеры я успешно реализовал множество проектов, создавая эффективные и надежные решения для различных задач

  • Индивидуальный подход: Внимательно изучаю потребности каждого клиента, чтобы предложить наилучшее решение.

  • Качество и надежность: Гарантирую высокое качество кода и соблюдение сроков выполнения проектов.

  • Постоянное обучение: Постоянно совершенствую свои навыки и следую последним тенденциям в разработке программного обеспечения.

Базы данных
нет отзывов
$2/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга