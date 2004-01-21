Я опытный программист с глубокими знаниями Python и специализацией в разработке телеграм-ботов и парсеров сайтов. В течение своей карьеры я успешно реализовал множество проектов, создавая эффективные и надежные решения для различных задач
Индивидуальный подход: Внимательно изучаю потребности каждого клиента, чтобы предложить наилучшее решение.
Качество и надежность: Гарантирую высокое качество кода и соблюдение сроков выполнения проектов.
Постоянное обучение: Постоянно совершенствую свои навыки и следую последним тенденциям в разработке программного обеспечения.
Я против войны в Украине!
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