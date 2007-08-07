📌 Специализируюсь на Веб-Програмировании. В арсенале присутствуют следующие технологии: HTML5/CSS3, Чистый JS, Методология БЄМ, Препроцессор SCSS, Сборщик GULP, Адаптив (Responsive)
📈 Вместе со Мной, Вы Преобретаете:
1)🕐 Время! Уверен, что Вы немало времени тратите на написание тех-задания. На основе своего опыта, я помогу Вам улучшить работу и дальнейшее использование Вашего Проекта!
2)📊 Качество и Гарантия! Полность обязуюсь отвечать за Качесто и Гарантию выполнения работы с найлучшим результатом и в Срок.
3)😤 Спокойствие! Ваши доработки и пожелания не структурного характера уже включены в стоимость работ! Не волнуйтесь на счёт пропущеных Вами маленьких деталей в дизайне, они будут внесены в работу по Вашей просьбе без лишних вопросов.
📊 Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои недоразумения которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
🔧 Как будет идти рабочий процесс:
Предварительная Заявка => Изучение техзадания => Окончательная заявка => Безопасная Сделка (Либо Ваш Вариант) => Работа => Оплата => Ваши Исходники => Отзыв
😇 Со Мной удобно работать и мне важно что бы Клиент Остался Доволен!
📋 Моё Портфолио:
Портфолио: https://www.weblancer.net/users/codding-sites/#portfolio
Профиль на GitHub: https://github.com/codding-sites
Профиль на Linkedin: https://www.linkedin.com/in/codding-sites/
📭 Связь со Мной:
Почта: [email protected]
Telegram: https://t.me/codding_sites
🌱 Так из чего же будет состоять Ваш проект:
1) Адаптивная, Кроссбраузерная, Валидная Вёрстка с Чистым Кодом!
2) Адаптив, Отзывчивость (Responsive), Гибкость, Резиновость!
3) Приятные и Умесные CSS/JS Анимации!
4) Нестандартные решения тех или инных задач под Ваш Проект!
⚡️ Пробежимся по Технологиям:
HTML5/CSS3, Чистый JS, Методология БЄМ, Препроцессор SCSS, Структуры FLEX и GRID, Сборщик GULP
🎯 Ответственность и Положительные Качества:
1) Готов приступить к Вашей работе - Прямо Сейчас!
2) Всегда Довожу свою работу до Конца!
3) Сдача Вашего проекта в Срок!
4) Подджерживаю процесс создания проекта. Предлагаю свою точку зрения для Улучшения Работы!
5) Всегда на Связи!
📋 Моё Портфолио:
Портфолио: https://www.weblancer.net/users/codding-sites/#portfolio
Профиль на GitHub: https://github.com/codding-sites
Профиль на Linkedin: https://www.linkedin.com/in/codding-sites/
📭 Связь со Мной:
Почта: [email protected]
Telegram: https://t.me/codding_sites
✨ Воплощайте Ваши Мечты В Реальность!