⏱Осторожно! Здесь только Качесто и Скорость! Пока другие медлят, Я Воплощаю Ваши Цели в Достижения!🏆

📌 Специализируюсь на Веб-Програмировании. В арсенале присутствуют следующие технологии: HTML5/CSS3, Чистый JS, Методология БЄМ, Препроцессор SCSS, Сборщик GULP, Адаптив (Responsive)

📈 Вместе со Мной, Вы Преобретаете:

1)🕐 Время! Уверен, что Вы немало времени тратите на написание тех-задания. На основе своего опыта, я помогу Вам улучшить работу и дальнейшее использование Вашего Проекта!

2)📊 Качество и Гарантия! Полность обязуюсь отвечать за Качесто и Гарантию выполнения работы с найлучшим результатом и в Срок.

3)😤 Спокойствие! Ваши доработки и пожелания не структурного характера уже включены в стоимость работ! Не волнуйтесь на счёт пропущеных Вами маленьких деталей в дизайне, они будут внесены в работу по Вашей просьбе без лишних вопросов.

📊 Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои недоразумения которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

🔧 Как будет идти рабочий процесс:

Предварительная Заявка => Изучение техзадания => Окончательная заявка => Безопасная Сделка (Либо Ваш Вариант) => Работа => Оплата => Ваши Исходники => Отзыв

😇 Со Мной удобно работать и мне важно что бы Клиент Остался Доволен!

📋 Моё Портфолио:

Портфолио : https://www.weblancer.net/users/codding-sites/#portfolio

Профиль на GitHub : https://github.com/codding-sites

Профиль на Linkedin: https://www.linkedin.com/in/codding-sites/

📭 Связь со Мной:

🌱 Так из чего же будет состоять Ваш проект:

1) Адаптивная, Кроссбраузерная, Валидная Вёрстка с Чистым Кодом!

2) Адаптив, Отзывчивость (Responsive), Гибкость, Резиновость!

3) Приятные и Умесные CSS/JS Анимации!

4) Нестандартные решения тех или инных задач под Ваш Проект!

⚡️ Пробежимся по Технологиям:

HTML5/CSS3, Чистый JS, Методология БЄМ, Препроцессор SCSS, Структуры FLEX и GRID, Сборщик GULP

🎯 Ответственность и Положительные Качества:

1) Готов приступить к Вашей работе - Прямо Сейчас!

2) Всегда Довожу свою работу до Конца!

3) Сдача Вашего проекта в Срок!

4) Подджерживаю процесс создания проекта. Предлагаю свою точку зрения для Улучшения Работы!

5) Всегда на Связи!

📋 Моё Портфолио:

Портфолио : https://www.weblancer.net/users/codding-sites/#portfolio

Профиль на GitHub : https://github.com/codding-sites

Профиль на Linkedin: https://www.linkedin.com/in/codding-sites/

📭 Связь со Мной:

✨ Воплощайте Ваши Мечты В Реальность!