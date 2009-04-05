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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
16 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
16 лет назад
Быстро, качественно, без ошибок! Однозначно стоит сотрудничать.
Ответный отзыв
Это заказчик с которым легко работать! Четко сформулировал задачу - четко оплатил без вопросов и проблем. Отличный работодатель! Рекомендую!!!
$2
10 баллов
16 лет назад
HTML
Отличный Исполнитель !!! Приятен ,в общении,Всю работу выполнил, быстро,качественно,без лишних вопросов ! Рекомендую !
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Четко ставит задачи,терпелив и вежлив,другими словами приятно работать! Рекомендую всем!