codengo

Александр codengo

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

savinoff
Савинов 
42 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$80
10 баллов
16 лет назад
Верстка простого макета. Оплата - хостинг!
HTML
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
molomo
Игорь 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
16 лет назад
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Быстро, качественно, без ошибок! Однозначно стоит сотрудничать.
Это заказчик с которым легко работать! Четко сформулировал задачу - четко оплатил без вопросов и проблем. Отличный работодатель! Рекомендую!!!
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a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$2
10 баллов
16 лет назад
Работа для HTML кодера
HTML
Отличный Исполнитель !!! Приятен ,в общении,Всю работу выполнил, быстро,качественно,без лишних вопросов ! Рекомендую !
Отличный работодатель! Четко ставит задачи,терпелив и вежлив,другими словами приятно работать! Рекомендую всем!
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