Верстка сайтов + доработки

Всем привет! Занимаюсь версткой, и делаю это хорошо.

Почему стоит обратиться ко мне:

- Я не пропадаю ни во время заказа, ни после. Каждый день на связи. Вы всегда можете задать интересующий вопрос.

- Я не увеличиваю обговоренную заранее стоимость заказа, даже если он оказался сложнее, чем я сперва оценил (конечно, если не появляется новых требований).

- Всегда сдаю проекты вовремя (редко срок может быть превышен в связи с доработками).

Пишите мне! Буду рад ответить на ваши вопросы.