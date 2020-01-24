Сергей Гончаров coder_SGcoder_SG
30 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка сайтов + доработки
Всем привет! Занимаюсь версткой, и делаю это хорошо.
Почему стоит обратиться ко мне:
- Я не пропадаю ни во время заказа, ни после. Каждый день на связи. Вы всегда можете задать интересующий вопрос.
- Я не увеличиваю обговоренную заранее стоимость заказа, даже если он оказался сложнее, чем я сперва оценил (конечно, если не появляется новых требований).
- Всегда сдаю проекты вовремя (редко срок может быть превышен в связи с доработками).
Пишите мне! Буду рад ответить на ваши вопросы.
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