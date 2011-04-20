codiBB

Дмитрий codiBB

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Разработка web-сайтов в кратчайшие сроки

1. Знания: php, html, css, ajax, flash

Разработка: сайтов-визиток, промо-сайтов, wap-сайтов, корпоративных сайтов, каталогов и интернет-магазинов.

Все проекты выполняются на: Wordpress , Joomla, Drupal

2. Продвижение в соц.сетях: Вконтакте, Мой Мир, Твиттер

Отзывы заказчиков

TixonVlad
Влад 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Сделать простенький сайт визитку
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга