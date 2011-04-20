Разработка web-сайтов в кратчайшие сроки
1. Знания: php, html, css, ajax, flash
Разработка: сайтов-визиток, промо-сайтов, wap-сайтов, корпоративных сайтов, каталогов и интернет-магазинов.
Все проекты выполняются на: Wordpress , Joomla, Drupal
2. Продвижение в соц.сетях: Вконтакте, Мой Мир, Твиттер
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
14 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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