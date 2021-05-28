1. Диплом филфака (умею писать и читать)

2. Диплом юрфака (делаю все тщательно и вовремя)

3. 15 лет беру и отдаю кредиты, сохранив идеальную кредитную историю, поэтому об этом знаю все!

4. Опыт редактирования сказок и фантастической литературы, то есть умею красиво врать на любую тему! )))