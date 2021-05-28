1. Диплом филфака (умею писать и читать)
2. Диплом юрфака (делаю все тщательно и вовремя)
3. 15 лет беру и отдаю кредиты, сохранив идеальную кредитную историю, поэтому об этом знаю все!
4. Опыт редактирования сказок и фантастической литературы, то есть умею красиво врать на любую тему! )))
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